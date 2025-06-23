Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что пошел по правильному пути

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что пошел по правильному пути, раз Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает его. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости» .

«Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем», — заявил он.

Также Алаудинов предупредил СБУ, что найдет их первым. Тогда уже тому, кто подписывал документ об объявлении в розыск, придется думать о том, как спасти себя. По мнению офицера, после победы России сотрудники украинской службы безопасности окажутся в здании суда.

Алаудинов находится в розыске на Украине уже четвертый год, СБУ начала его разыскивать с марта 2022 года. Суд выдал разрешение на задержание военного для привода.