Лидер группы «Ногу свело» обжаловал в суде отказ исключить его из списка иноагентов

Покровский обжаловал в суде отказ снять с него статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* подал жалобу в Верховный суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — отметила представительница суда.

В августе прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского*, который оспаривал решение Минюста о его включении в реестр.

Согласно данным, представленным в суде, музыкант подвержен иностранному влиянию, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также делился материалами украинских YouTube-каналов.

Позже решение подтвердил Мосгорсуд, а апелляционный и кассационный суды также отклонили жалобы Покровского*.

Минюст России внес Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. В июле 2023 году музыкант впервые решил обжаловать полученный статус.

*Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.