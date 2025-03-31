Новый имидж Пугачевой объяснили попыткой вернуть российские заработки

Вклад певицы Аллы Пугачевой в эстраду СССР бесспорен. Артистка была яркой и узнаваемой на сцене, люди полюбили ее, звезда стала очень популярной. Однако после переезда из России отношение исполнительницы к родине сильно изменилось. Об этом заявил депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с Life .

«Сложно сказать, какие цели она преследует сейчас. Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях», — сказал он.

Журавлев отметил, что творчество должно быть от души, а в искренности Пугачевой «давно уже у многих россиян есть сомнения». Также парламентарий объяснил обновленный имидж певицы попыткой вернуться в отечественную музыкальную индустрию.

«Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво болтавшая направо и налево, как отвратительна Русь, в последнее время лишена», — сказал он.

Ранее режиссер Валерий Переверзев заявил, что готов снять фильм про Пугачеву. По его мнению, проект мог бы стать значимым и масштабным — получилось бы артхаусное кино с элементами сюра.