Сатирик Лион Измайлов победил рак после пяти лет лечения

Mash: сатирик Лион Измайлов вылечился от рака после пяти лет борьбы

Российский сатирик и мастер стендапа Лион Измайлов успешно справился с раком после пяти лет борьбы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В 2020 году 85-летнему юмористу диагностировали рак кожи на начальной стадии. На протяжении всего этого времени он тщательно следовал предписаниям врачей и проходил терапию.

Усилия дали результат — болезнь отступила. Юмориста официально сняли с учета в онкологическом реестре.

В октябре прошлого года о победе над раком заявил телеведущий Отар Кушанашвили. В тот период его выписали из онкологического центра. Врачи прописали журналисту дополнительный курс лечения, чтобы избежать рецидивов.

Кушанашвили признался, что планирует прожить еще минимум 20 лет. Каждый день постарается использовать на максимум, чтобы быть счастливым.