Отар Кушанашвили объявил о победе над раком

Ведущий Кушанашвили: я победил рак и должен прожить 20 очень качественных лет

Телеведущего Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра. В своем Telegram-канале он заявил, что победил рак и планирует прожить счастливо еще минимум 20 лет.

«Мы победили рак, мы возвращаемся домой. <…> Я каждый день буду использовать, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — заявил Кушанашвили в видеозаписи.

Журналист отметил, что ему предстоит пройти курс лечения, чтобы предотвратить возможный рецидив болезни. Кушанашвили шутил и обещал преодолевать все препятствия.

Во время борьбы с раком Кушанашвили записывал выпуски собственного шоу, в котором не переставал шутить. Он посвятил передачи тем, кто поддерживал его на этом пути.