«Сама сшила». Мама Шамана высказалась о кожаных штанах сына

Мама Шамана пошутила о его сценическом образе в кожаных штанах

Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью сценического образа, сообщили в Telegram-канале издания StarHit.

Мама артиста Людмила Дронова рассказала, что их сама ему сшила в детстве.

«С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», — пошутила она.

При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой. Сам Шаман напомнил о стиле глэм-рокеров 80-х годов, в тот период исполнители выделялись кожаными элементами одежды, цепями и деталями в образах из металла.

В августе певец рассказал, что в юности его вес доходил до 92 килограммов, но потом он взял свой режим питания под контроль и смог похудеть. Недавно Дронов назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Ранее он получил звание заслуженного артиста России.