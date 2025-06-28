«Широка река»: Надежда Кадышева стала хедлайнером шоу «Алые паруса»

Фото: Надежда и Григорий Кадышевы на VK Fest -2024 в московских «Лужниках» / Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади начался традиционный праздник для выпускников школ «Алые паруса». Как и каждый год, мероприятие открыл губернатор города Александр Беглов, ударив в рынду и поприветствовав ребят.

Праздничный концерт стартовал в 22:00 и продлится почти три часа. Ведущими вечера стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. В этом году концерт посвятили теме победы добра над злом, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сцене поют известные артисты: Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters и другие. Большой ажиотаж у выпускников вызвало выступление Надежды Кадышевой. Ребята с радостью подпевали любимым песням, включая композицию «Широка река».

Ранее Петербургская полиция задержала продавцов билетов на «Алые паруса». Злоумышленники скупали именные пригласительные и отсканированные изображения паспортов, а затем меняли фото настоящих выпускников на снимки покупателей.