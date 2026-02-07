Сабуров сможет вести бизнес в России, но при одном условии

Юрист Сабитова: Сабуров сможет вести бизнес в РФ, если будет оплачивать налоги

Комик Нурлан Сабуров, которому закрыт въезд в Россию на 50 лет, может продолжать вести бизнес в стране, если будет вовремя подавать отчетность и платить налоги. Об этом рассказала РИА «Новости» юрист Евгения Сабитова.

«Запрет физическому лицу на въезд в РФ не влечет автоматической обязанности у налоговой (ФНС) закрыть ИП или юридическое лицо», — сказала она.

Сабитова отметила, что Сабуров может сохранять собственность на имущество в России, несмотря на запрет. Она также подчеркнула, что это решение вызывает лишь юридические трудности.

Индивидуальный предприниматель может быть исключен из ЕГРИП принудительно, если не сдавал отчетность 15 месяцев и накопил долги по налогам. Однако, если отчетность подается и налоги уплачиваются вовремя, ИП продолжит свою деятельность.

Однако Сабуров не сможет присутствовать лично при подаче документов, открытии счетов, нотариальных действиях и других юридически значимых процедурах.

«Часть действий и подписание некоторых документов можно совершать посредством ЭЦП или нотариально оформленной доверенности», — добавила Сабитова.

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержание во Внуково попало на видео. Как сообщило РИА «Новости», стендап-комик прилетел в Алма-Ату, прошел через VIP-зону аэропорта и уехал на иномарке, избегая общения с прессой.