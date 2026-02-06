Mash: Сабуров отказался лететь в ОАЭ в наручниках и купил билет в Казахстан

Известный комик Нурлан Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

«Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай — из-за обязательного условия лететь в наручниках. И сам купил билет в Казахстан», — написали авторы публикации.

Сабуров вернулся из ОАЭ бизнес-классом. Он несколько раз уточнил, не депортируют ли его. Затем, упав на раскладушку, комик признался, что у него нет денег на обратный билет в Дубай.

Когда ему сказали, что до Эмиратов он полетит в наручниках, он сам приобрел билет до Алматы.

Комика задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Он вернулся в Москву из Дубая. При прохождении паспортного контроля артиста отвели в отдельное помещение и сообщили о запрете на въезд в Россию на 50 лет.