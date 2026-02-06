Комик Сабуров заявил, что у него нет денег на билет из России

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, заявил, что у него нет денег на обратный билет, и до сих пор находится в аэропорту Внуково. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Предположительно, его вышлют в Дубай, откуда он и прилетел в Москву. Сабуров — гражданин Казахстана, российский паспорт не получал — предположительно, опасаясь санкций. При этом только за 2024 год он заработал в России более 50 миллионов рублей.

Въехать в Россию стендапер не сможет в ближайшие 50 лет. По информации телеграм-канала Baza, причиной стало то, что комик критиковал специальную военную операцию, не платил в России налоги и нарушил сроки пребывания в стране.

До того в Екатеринбурге отменили концерт Сабурова, который должен был состояться 3 февраля.