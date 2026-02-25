Нурлан Сабуров заявил, что намерен вернуться в Россию

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что собирается вернуться в Россию. Об этом он сказал во время своего концерта в Таиланде, сообщило РИА «Новости».

«Я планирую вернуться в Россию», — сказал юморист со сцены, после чего в зале раздались бурные аплодисменты.

Сабуров добавил, что отныне у него будут исключительно патриотичные выступления.

В начале февраля стало известно, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. После объявленного решения юморист улетел в Казахстан.

Позже выяснилось, что Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении знаменитости на предмет возможного нарушения уголовного законодательства.