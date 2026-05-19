С Юрия Дудя начали взыскивать 200 тысяч рублей в пользу Мизулиной

ТАСС: приставы начали взыскание 200 тысяч рублей с Дудя по иску Мизулиной

Судебные приставы начали взыскивать с журналиста Юрия Дудя* 200 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Исполнительное производство открыли 15 мая на основании решения Лефортовского суда Москвы. Еще в октябре 2025 года Мосгорсуд утвердил это решение, частично удовлетворившее иск Мизулиной к Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву. Апелляционные жалобы ответчиков отклонили.

Поводом для разбирательства стало интервью Лебедева Дудю*, вышедшее летом 2024 года. Дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета «инфотерроризмом», а Мизулину — человеком, который указывает обществу, «где можно пить пиво и какие песни петь».

Суд посчитал, что эти высказывания не соответствуют действительности и порочат репутацию руководителя организации. Лефортовский суд отказался взыскивать с ответчиков 10 миллионов рублей, но постановил выплатить Мизулиной 300 тысяч с Лебедева и 200 тысяч с Дудя*.

Суд также запретил им распространять ролики с оскорблениями в адрес Мизулиной и обязал удалить уже выпущенные видео.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.