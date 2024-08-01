Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева 10 млн рублей

Глава ЛБИ Мизулина подаст в суд на дизайнера Лебедева после интервью у Дудя

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подаст в суд на дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* из-за вышедшего на YouTube-канале интервью. О своем решении она сообщила в своем Telegram-канале .

По мнению Мизулиной, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Артемия Лебедева, а также иностранного агента Юрия Дудя*», — написала она.

Мизулина добавила, что намерена взыскать в качестве компенсации морального вреда 10 миллионов рублей. Эти средства в будущем направят на нужды семей участников спецоперации.