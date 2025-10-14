Суд признал порочащими высказывания Лебедева и Дудя о Мизулиной

Мосгорсуд утвердил решение по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю

Мосгорсуд утвердил решение Лефортовского суда Москвы, частично удовлетворившего иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом). Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Судебная коллегия постановила оставить решение нижестоящей инстанции без изменений, а апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения.

Представители Лебедева и Дудя* настаивали, что их высказывания носили оценочный характер и не порочили честь и достоинство истца. Защита также обратила внимание на спорные моменты в проведенной лингвистической экспертизе.

Ранее Лефортовский суд отказался взыскивать с ответчиков требуемые 10 миллионов рублей, но постановил выплатить Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч с Дудя* в качестве компенсации. Кроме того, им запретили дальнейшее распространение роликов с высказываниями в ее адрес.

Поводом для иска стало интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю*, опубликованное летом 2024 года. В нем дизайнер в резкой, но образной форме высказался о деятельности Лиги безопасного интернета, сравнив ее с «инфотерроризмом» и назвав Мизулину человеком, который стремится указывать обществу, «где можно пить пиво и какие песни петь».

Позднее юристы Лиги нашли и другие высказывания Лебедева, которые, по их мнению, также задели честь руководителя организации. Суд обязал удалить отдельные фрагменты из интервью и видеоблога дизайнера.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.