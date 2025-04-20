С голым торсом в яслях. Дуров опубликовал необычное поздравление с Пасхой

Дуров по случаю Пасхи опубликовал свое фото с ягнятами

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил пользователей с Пасхой. К сообщению он прикрепил необычную фотографию.

«С праздником Пасхи — Днем Свободы и Возрождения!» — написал предприниматель.

На опубликованной фотографии Дуров сидит с голым торсом в яслях посреди сена, а рядом с ними резвятся двое козлят.

Ранее предприниматель опроверг публикации французской прессы о том, что мессенджер начал соблюдать правила Евросоюза только после ареста его основателя. Он подчеркнул, что платформа никогда не нарушала законы Европейского союза.

По его словам, с августа 2023 года французские правоохранители получили возможность использовать официальный путь для взаимодействия с Telegram. Благодаря этому суды получили от мессенджера IP-адреса лиц, которых подозревали в преступлениях.

После публикации сообщения Дурова в работе платформы возникли неполадки. Роскомнадзор подтвердил, что Telegram не блокировали в России, а причиной проблем стали сбои в инфраструктуре платформы.