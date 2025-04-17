Сбой в Telegram произошел на фоне заявлений Дурова

РКН отреагировал на жалобы о сбое в Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на крупный сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

Первые сбои начались около 17:00. Позднее мессенджер стал работать хуже. Всего на сайте зафиксировано более шести тысяч обращений.

У многих пользователей наблюдался общий сбой сайта. Некоторые жаловались на невозможность отправить сообщения. С наибольшим количеством проблем столкнулись жители Узбекистана.

Ошибки фиксировались и в нескольких областях Росиии — о них сообщали из Крыма, Нижегородской, Московской и Челябинской областей.

Пресс-служба Роскомнадзора объяснила, что мессенджер столкнулся со сбоями в работе своей инфраструктуры. Власти не блокировали Telegram в России.

Ранее в четверг, 17 апреля, Дуров выступил с опровержением заявлений французской прессы о том, что Telegram начал соблюдать правила Евросоюза только после того, как его основателя задержали в Париже.