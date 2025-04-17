Дуров ответил французской газете на обвинения в нарушении правил ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров резко отреагировал на публикацию французской газеты — авторы материала заявили, что только его задержание заставило мессенджер «играть по европейским правилам». Соответствующий ответ Дуров опубликовал в своем официальном Telegram-канале .

Дуров назвал публикации на эту тему ложью и заявил, что Telegram всегда соблюдал законы Европейского союза.

По его словам, именно после августа 2023 года французская полиция начала использовать официальный, предусмотренный законодательством Евросоюза путь для взаимодействия с Telegram. Это позволило французским судам получать от руководства мессенджеры IP-адреса подозреваемых по их официальным запросам.

Дуров подчеркнул, что компания открыто публиковала информацию о канале взаимодействия с правоохранительными органами.

«Информацию об этом законном способе связаться с нами можно было получить в наших приложениях, на веб-сайте или просто загуглив "telegram eu police" — задолго до моего задержания во Франции», — отметил он.

Также Дуров выразил недоумение, почему ранее французские органы правопорядка игнорировали этот процесс. Он добавил, что у него нет претензий к французской полиции, которую он уважает, однако считает важным опровергнуть распространение дезинформации о работе мессенджера.

Telegram — второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире, добавил Дуров. По его словам, компания ежегодно тратит миллионы долларов на соблюдение законодательства в разных странах, в том числе в ЕС, где подготовка к новым нормативным требованиям начинается за несколько лет до их вступления в силу.

Дурова задержали во франции летом прошлого года. Местная прокуратура предъявила ему обвинения, связанные с организованной преступностью. Позднее Дурова отпустили под залог, миллиардер вернулся в Дубай.