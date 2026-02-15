Рыбников выиграл суд за права на «Бу-ра-ти-но», но не получил 3 млн рублей

Суд встал на сторону композитора Алексея Рыбникова в деле о нарушении авторских прав при использовании песни «Бу-ра-ти-но» на детском шоу. Однако компенсацию в размере трех миллионов рублей автор не получал. Он заявил об этом ТАСС .

Рыбников подтвердил, что тяжба имело место, однако вопросом авторских прав занимался не сам создатель песни, а РАО и профессиональные юристы. По его словам, в ТРК «Меридиан» ставили новогодние «Елки» с песней о Буратино. Музыка использовалась без какого-либо договора и в искаженном виде.

«Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких трех миллионов [рублей] я не получал. <…> Таких дел о нарушении авторских прав суды рассматривают сотни в год», — сказал композитор.

Детские праздники в «Меридиане» организовал «Центр развития культуры», сообщил телеграм-канал Mash. Права Рыбникова защищали юристы лейбла «Первое музыкальное издательство». Именно они отсудили чуть больше трех миллионов рублей.

