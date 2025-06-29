Дочь продюсера «Комбинации» начала судиться за права на полсотни хитов группы

Дочь бывшего продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, Виктория, подала в суд на издательство «Джем» и композитора Виталия Окорокова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Дочь убитого продюсера группы „Комбинация“ судится за права на American Boy, Russian Girl и ещё полсотни хитов», — написали авторы публикации.

Александр Шишинин создал тексты песен, которые сделали группу популярной. Его имя было на пластинках еще в 1980-х, он был зарегистрирован в Российском авторском обществе (РАО). Но в 1993 году его убили. Все авторские права перешли к его дочери Виктории. Сегодня она занимается турагентством и не вмешивается в шоу-бизнес, хотя активно защищает свои права на наследство.

Сейчас она судится с композитором Виталием Окороковым. Он считает, что права — его. До этого Виктория пыталась решить вопрос мирно, но компромисса не вышло. Теперь — только через суд. К издательству «Джем» уже подан иск, добавил Mash.

Сериал про «Комбинацию» усилил напряжение. Оказалось, что Окороков считается единственным автором музыки и части текстов. Виктория утверждает: ни у нее, ни у ее отца не было договоров с «Джемом».

Ранее актриса и телеведущая Регина Тодоренко проиграла в суде писательнице Дарине Мишиной по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Конфликт возник, когда Тодоренко заказала у Мишиной детскую книгу «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Однако Мишина не получила оплату за свою работу. Писательница подала иск в Тверской суд Москвы, чтобы защитить свои авторские права.