Рудковская рассказала, как потеряла сознание на премии МУЗ-ТВ

Продюсер Яна Рудковская потеряла сознание во время премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» и травмировала руку. Об этом она сообщила журналистам, написало РИА «Новости» .

По словам Рудковской, ей стало плохо в гримерке певца Димы Билана, куда она зашла незадолго до его выхода на сцену. Причиной обморока стало отсутствие свежего воздуха в помещении.

«Душно было очень, но Дима словил меня», — сказала продюсер

Помощь артиста смягчила падение, однако полностью избежать последствий не удалось.

«Даже кровь пошла. Слава богу, руку травмировала не сильно», — добавила она.

Несмотря на случившееся, Рудковская решила не уезжать с церемонии. Позже она все же вышла на сцену, где вручила награду в одной из номинаций.

Художественная гимнастка Дина Аверина появилась на той же церемонии с заметно округлившимся животом. Спортсменке удавалось держать беременность в тайне почти семь месяцев.