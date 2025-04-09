Розу Сябитову возмутило предложение Анфисы Чеховой ввести новый термин для брака
Руководитель демографического комитета партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила заменить термин «брак». Свое мнение по поводу предложения телеведущей сваха Роза Сябитова выразила в беседе с изданием «Ридус».
«Наши прабабушки и прапрапрабабушки дурами не были, семью сохраняли и брак придумали как слово. Кому не нравится, может в брак не вступать», — сказала она.
Также Сябитова указала на важность сохранения традиций в стране.
На заседании Госдумы Чехова заявила, что слово «брак» имеет негативное звучание и может отражаться на демографической ситуации в России. После этого партия «Новые Люди» анонсировала начало сбора предложений по новому названию на официальном сайте.
В марте Чехова официально вступила в ряды «Новых людей». Позже ей доверили руководить проектом по демографии и семье. Телеведущая поддержала идею создания базы данных женатых мужчин, скрывающих свой статус от жен.