Телеведущая Анфиса Чехова поддержала создание «реестра» женатых мужчин

Телеведущая Анфиса Чехова одобрила идею создания базы данных женатых мужчин, скрывающих свой статус и обманывающих своих жен. Об этом сообщил Life.ru .

Знаменитость призвала женщин объединиться для решения соответствующей проблемы. Чехова поделилась наблюдениями, как за рубежом представительницы прекрасного пола пытаются изобличить неверных партнеров.

«Например, в союзных странах девушки придумали натираться блестяшками. То есть блестящим маслом для тела, чтобы, когда мужчина, который притворяется неженатым и затем вступает с ними в интимную близость на стороне, возвращался к супруге блестящим», — рассказала звезда.

По мнению Чеховой, специальные списки с проступками мужчин помогут женщинам избежать обмана. Через такие платформы женщины смогут делиться своим опытом, предостерегая других от встреч с женатыми.