Роза Сябитова раскритиковала астрологов и магов

Телеведущая и сваха Роза Сябитова опровергла сообщения, что обращалась к астрологам и магам за советами по личным и финансовым вопросам. Об этом она заявила в телеграм-канале .

Сябитова назвала такие публикации ложью и провокацией. Ранее несколько источников утверждали, что ведущая консультировалась по житейским вопросам с коллегой по программе «Давай поженимся!» Василисой Володиной, а также с астрологом Павлом Глобой.

«Людей обманывают», — заявила телеведущая.

Сябитова подчеркнула, что никогда не платила за консультации магам и другим специалистам в этой сфере. По ее словам, такие помощники наживаются на доверчивых людях и выдают недостоверные советы за профессиональную помощь.

Вместо этого телеведущая рекомендовала обращаться к специалистам, которые помогают выстраивать отношения и искать подходящего партнера. Также она упомянула курсы для начинающих свах.

Ранее Сябитова опровергла распространенное мнение о том, что современная молодежь больше склонна к изменам.