Роза Сябитова развеяла миф о склонности молодежи к изменам

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» , что современная молодежь мало отличается от предыдущих поколений в вопросе измен.

По словам свахи, нет основания считать, будто родители современной молодежи были более верными, — все очень индивидуально.

«Нет такого критерия, что родители современной молодежи были более верные, нельзя мерить по этому критерию», — подчеркнула звезда.

Таким образом она развеяла миф о склонности молодежи к изменам.