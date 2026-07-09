Российский битбоксер сорвал овации на шоу America’s Got Talent

Российский артист Вахтанг выступил на шоу America’s Got Talent и вызвал восхищение у публики в Соединенных Штатах. Об этом сообщил журнал Super .

Битбоксер сорвал овации, когда продемонстрировал виртуозное использование своей вокальной техники. Выступление было настолько зажигательным, что начали танцевать даже члены жюри.

В 2010-х Вахтанг записывал треки с группой «ВИА Гра» и Валерием Меладзе, Витасом и другими исполнителями. Одна из песен с его битом выигрывала «Премию Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».

Ранее певец Шура (Александр Медведев) высказал свое мнение о шоу-бизнесе. По его словам, пробиться в этой сфере стало намного сложнее, чем в девяностые. Артист подчеркнул, что современному музыканту необходимо не просто записать хит на несколько дней, а остаться в сердцах и мыслях слушателей.

Шура отметил, что из современных исполнителей этого смогли достичь Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) и группа «Моя Мишель».