Шура назвал Akmal' и «Мою Мишель» артистами, которые умеют надолго оставаться в сердцах слушателей

Пробиться в шоу-бизнес сейчас намного сложнее, чем было в 90-е годы. Об этом ИА НСН рассказал певец Шура (Александр Медведев).

«Сейчас все думают, что пробиться легче. Это не так! Ничего не легче. Сейчас надо записать хит не на четыре дня, не для коротких видео в соцсетях, а нужно остаться в сердцах слушателей, в мыслях», — заявил артист.

По словам певца, во времена его старта индустрии конкуренции почти не существовало.

«Тогда нас было всего пятеро: я, "На-На", "Блестящие", "Линда", "Иванушки"», — вспомнил он.

Шура отметил, что современных исполнителей, способных оставить глубокий след, крайне мало, но они есть. В качестве примера он привел Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) и группу «Моя Мишель».

«Я был на их концертах — у них искренне и честно. Это все было вживую. Я бы очень хотел дуэт с Akmal’, но дуэты — это так тягостно», — поделился музыкант.