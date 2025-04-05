Российские дипломаты в Таиланде помогут в репатриации тела Паши Техника на родину

Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов подтвердил информацию о кончине российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в одной из больниц таиландского туристического острова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России Павла Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким», — сказал агентству дипломат.

Генеральное консульство продолжает поддерживать связь с медицинским учреждением, где находился россиянин, и с родственниками. Представительство оказывает им всю необходимую помощь, включая содействие в репатриации тела на родину.

Паша Техник — известный российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летний рэпера госпитализировали на таиландском острове Пхукет с серьезным отравлением. Его состояние оставалось тяжелым, и он находился в реанимации.

В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера доставил для него 20 килограммов лекарств. В пятницу стало известно, что решается вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. Позже появилась информация о том, что рэпер пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровотечение.

Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Похороны Паши Техника пройдут в Москве. В субботу, 5 апреля, его тело отправят из Таиланда в Россию на самолете.