Стала известна причина смерти Паши Техника

Рэпер Паша Техник мог скончаться из-за септического шока, развившегося на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Техника госпитализировали на Пхукете с диагнозом «отравление запрещенными веществами». По словам лечащих врачей, длительное употребление наркотиков ослабило его иммунитет, что спровоцировало развитие пневмонии. Также не исключали, что пневмония возникла из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути.

Как пояснили врачи, шансы на выживание в таком состоянии были крайне низкими. Медики ввели пациента в искусственную кому, подключили аппарат ЭКМО для поддержки дыхания и использовали максимальные дозы антибиотиков и вазопрессоров. Однако сепсис перерос в необратимый шок.

В последние дни у музыканта также диагностировали полиорганную недостаточность — перестали функционировать печень, почки и легкие.

В пятницу, 4 апреля, бывшая супруга музыканта Ева Карицкая сообщила о его смерти.

«Почки отказывают, печень, легкие летят. Отказ всех внутренних органов. Если бы не такая сложная реанимация с кучей всего, он бы просто умер сразу, как обычный наркоман в подъезде», — рассказал нарколог Василий Шуров.

За день до того, как артист впал в кому, он размышлял о собственной смерти и похоронах.