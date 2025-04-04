Пашу Техника похоронят в Москве

Похороны Паши Техника пройдут в Москве. Завтра, 5 апреля, его тело самолетом из Таиланда планируют отправить в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

О смерти музыканта в пятницу, 4 апреля, сообщила бывшая супруга музыканта Ева Карицкая, которая находилась с ним с тех пор, как он впал в кому в Таиланде. Музыкант скончался в 21:30 по московскому времени.

Техника госпитализировали на Пхукете с диагнозом «отравление запрещенными веществами». Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

В последние дни у музыканта также диагностировали полиорганную недостаточность — перестали функционировать печень, почки и легкие.