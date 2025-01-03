Российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист премии BAFTA

Британская кинопремия BAFTA включила российских актеров Юрия Борисова и Марка Эйдельштейна в лонг-лист номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Их имена указали в списке претендентов на сайте премии .

Оба артиста сыграли в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Комедийно-драматическая картина рассказывает о сыне русского олигарха, который собрался жениться на стриптизерше из Бруклина. Его роль исполнил Эйдельштейн, а Борисов сыграл телохранителя.

Церемония награждения победителей BAFTA состоится 16 февраля 2025 года.

Ранее Юрия Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в «Аноре». Фильм произвел фурор на Каннском кинофестивале, там ему аплодировали больше семи минут.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что считает Борисова сильным претендентом на «Оскар». Он уверен, что артиста ждет блестящее будущее в профессии.