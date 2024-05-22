Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах

Российским актерам более 7 минут аплодировали стоя в Каннах

На 77-м Каннском кинофестивале 21 мая представили картину «Анора» с актером Юрием Борисовым. После показа фильму аплодировали стоя в течение семи с половиной минут, сообщило издание Variety .

На премьеру ленты Борисов прибыл вместе с коллегами — Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

Сюжет фильма повествует о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Однако родители мужчины, узнав про прошлое девушки, пытаются аннулировать брак.

Зрители и критики крайне тепло встретили ленту. Пока нет информации о том, когда фильм начнут показывать в кинопрокате.

Фестиваль начался 14 мая и продолжится до 25 мая. На красной дорожке 19 мая появился уехавший из России актер Андрей Бурковский. Также на фестивале на премьере фильма «Лимонов» присутствовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.