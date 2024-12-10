Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что актер Юра Борисов вполне может получить «Оскар»

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», и нельзя исключать, что на его счету будет и «Оскар». Такое мнение выразил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
По его словам, Юру Борисова после всех номинаций и уже полученных наград ждет чудесное будущее. В том числе нельзя исключать, что он возьмет еще и «Оскар».
При этом сам фильм «Анора» Шнейдеров назвал не фестивальным, а обычным зрительским, даже мейнстримовским. По словам кинокритика, его история «тупого раздолбая и обычной проститутки» не тронула, поэтому и картина не вызвала восторг.
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