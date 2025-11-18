Россияне выбрали лучших актеров и актрис года

ВЦИОМ: лучшими актерами года стали Безруков и Бурунов

Россияне подвели киноитоги года, пройдя опрос о лучших актерах, актрисах и фильмах. Результаты исследования представил ВЦИОМ .

Актерами года, по мнению респондентов, стали Сергей Безруков и Сергей Бурунов, набравшие примерно одинаковое количество голосов. Третье место разделили молодые звезды — Юра Борисов и Александр Петров.

Лучшими актрисами в 2025-м стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд, которых россияне также называли одинаково часто в ответ на соответствующий вопрос.

Лучшим российским фильмом года признали «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В перечень также включили «Чебурашку», «Алису в стране чудес», «Мастера и Маргариту».

Ранее стало известно, что Юру Борисова утвердили на роль сооснователя OpenAI в новом голливудском фильме.