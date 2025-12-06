Россияне атаковали соцсети Тома Холланда из-за Долиной

Мошенники, обманувшие Ларису Долину, использовали фото звезды «Человека-Паука» Тома Холланда в поддельном паспорте. Из-за этого россияне напали на голливудского актера в комментариях в Instagram*.

Некоторые пользователи потребовали вернуть певице средства, другие с шуткой задались вопросом, как же все-таки Холланд смог «обмануть» российскую звезду эстрады.

«„Человек-жулик, верни деньги Долиной“, „Мы думали, ты герой, а ты мошенник. Оставляешь бабушек без квартиры и денег“, „Том, как ты мог! Мы тебе верили, а теперь рынок вторички лег!“», — с такими призывами и заявлениями обратились россияне.

Удостоверение личности с фотографией Холланда показали в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Этот поддельный паспорт использовали аферисты для того, чтобы певица поверила в реальность происходящего при продаже элитной недвижимости. В разделе ФИО указывались данные некого Андрея Олеговича Лукина.

