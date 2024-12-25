Роналду почти голым поздравил подписчиков с Рождеством

Знаменитый нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ярко поздравил подписчиков с Рождеством. Фотографию он разместил на своей странице в социальной сети.

Спортсмен сделал фотографию в минусовую погоду, на ней он позирует с голым торсом. Фото Роналду подписал: «Всем счастливого Рождества!».

Также футболист опубликовал видеозапись, на которой окунается в ледяную прорубь.

Португалия стала страной-хозяйкой Чемпионата мира-2030, и Роналду заявил, что сбылась его мечта. Форвард выразил надежду, что его родина станет достойной этого статуса и заставит своих жителей испытывать гордость.

В октябре Forbes признал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2024 году. Выступающий за саудовскую команду спортсмен заработал 285 миллионов долларов.