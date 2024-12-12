Знаменитый футболист Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что его родная Португалия станет станой-хозяйкой ЧМ-2030. Об этом сообщил RT .

Он заявил, что сбылась его давняя мечта. Футболист выразил надежду, что Португалия станет достойной хозяйкой Чемпионата мира и заставит своих жителей испытывать гордость.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2030 также примет Марокко, Испания. Уругвай, Парагвай и Аргентина.