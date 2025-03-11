Родители жениха единственной дочери отказались знакомиться с Волочковой

Семья предпринимателя Никиты Григоряна не приедет в Санкт-Петербург на его свадьбу с Ариадной — дочерью балерины Анастасии Волочковой. Артистка рассказала об этом сайту spb.kp.ru .

«Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — сказала она.

Бракосочетание пройдет 26 апреля в особняке Мясникова, все расходы взяла на себя мать невесты. Волочкова опровергла сумму в 10 миллионов рублей, но заявила, что свадьба станет роскошной и изысканной, в стиле романа «Великий Гэтсби» на 25 гостей.

Из-за финансовой стороны вопроса Волочкова разругалась с семьей бывшего мужа, отца Ариадны. Игорь Вдовин отказался подарить молодоженам квартиру.