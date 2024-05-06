Режиссера Андрея Кончаловского обвинили в женоненавистничестве | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 11:01 Режиссера Андрея Кончаловского обвинили в женоненавистничестве Голливудская актриса Блант назвала режиссера Кончаловского женоненавистником РИА «Новости»

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Британская и американская актриса Эмили Блант рассказала о негативном опыте работы с российским режиссером Андреем Кончаловским. Она почувствовала себя ничтожеством во время кастинга на роль в его киноленте и обвинила артиста в женоненавистничестве в интервью изданию The Sun.

Молодая Блант, которой было тогда 19 лет, пробовалась на роль в фильме 2003 года «Лев зимой». Ей крайне не понравилось поведение Кончаловского во время кастинга.

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«Он был очень жесток на прослушивании и сбивал меня с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической», — заявила актриса.

По мнению артистки, режиссер перешел все границы. Она надолго запомнила этот опыт, потому что почувствовала себя «ничтожеством».

«Я должна просто сказать, что он был мерзким, действительно ужасным. <…> Иногда в этой работе присутствует элемент подготовки к удару, но это было своего рода нижней точкой», — заявила она.

При этом имя Кончаловского Блант уже забыла. Но характер режиссера надолго оставил след в ее памяти.

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