Депардье выпустили из-под стражи после задержания по делу о домогательствах | 360°

29 апреля 2024, 20:26
Депардье выпустили из-под стражи после задержания по делу о домогательствах
Задержанного по делу о домогательствах актера Депардье выпустили из-под стражи
Французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о домогательствах, выпустили из-под стражи в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции», — заявил адвокат артиста Кристиан Сен-Пале.
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Актера заключили под стражу 29 апреля. Женщины обвинили Депардье в сексуальном насилии. Предположительно, в обоих случаях артист приставал к ним во время работы над фильмами. Один из эпизодов произошел на съемках кинокартины в 2014 году, второй — в 2021-м.
До этого Депардье вызвали на допрос. Артист не признал свою вину в домогательствах. Адвокаты не комментировали ситуацию.
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