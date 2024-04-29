Депардье выпустили из-под стражи после задержания по делу о домогательствах | 360°

Мир 29 апреля 2024, 20:26 Депардье выпустили из-под стражи после задержания по делу о домогательствах Задержанного по делу о домогательствах актера Депардье выпустили из-под стражи РИА «Новости»

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Французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о домогательствах, выпустили из-под стражи в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции», — заявил адвокат артиста Кристиан Сен-Пале.

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Актера заключили под стражу 29 апреля. Женщины обвинили Депардье в сексуальном насилии. Предположительно, в обоих случаях артист приставал к ним во время работы над фильмами. Один из эпизодов произошел на съемках кинокартины в 2014 году, второй — в 2021-м.

До этого Депардье вызвали на допрос. Артист не признал свою вину в домогательствах. Адвокаты не комментировали ситуацию.