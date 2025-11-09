Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год
Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой — ее 17-летняя дочь родила девочку. Об этом постановщица сообщила в личном блоге.
Она опубликовала фотографию с младенцем на руках, скрыв лицо за эмодзи котенка.
«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — написала звезда в подборке с празднования шестилетия своего сына.
Несколько месяцев новость о появлении внучки держали в секрете. Имя новорожденной пока не раскрыто, поскольку ее молодые родители не ведут соцсети. Подписчики умилились личными кадрами и поздравили Гай Германику с новым статусом.
Ранее актриса Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой.