Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Режиссер Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой — ее 17-летняя дочь родила девочку. Об этом постановщица сообщила в личном блоге.

Она опубликовала фотографию с младенцем на руках, скрыв лицо за эмодзи котенка.

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — написала звезда в подборке с празднования шестилетия своего сына.

Несколько месяцев новость о появлении внучки держали в секрете. Имя новорожденной пока не раскрыто, поскольку ее молодые родители не ведут соцсети. Подписчики умилились личными кадрами и поздравили Гай Германику с новым статусом.

Ранее актриса Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой.