Гузеева подтвердила, что стала бабушкой

Журналисты случайно столкнулись с артисткой в аэропорту, где она была вместе с дочерью, Ольгой Бухаровой, держащей на руках грудного ребенка. Внучка актрисы родилась в этом году, но звездная бабушка не спешила об этом говорить.

«Это девочка! Замуж дочка успела выйти весной», — призналась Гузеева.

По ее словам, ее зятя зовут Никита и он не из творческой среды.

Ранее актриса устроила скандал в аэропорту Тбилиси, когда на стойке регистрации выяснилось, что в бизнес-классе нет мест. Потом актриса направилась на посадку. Все же для нее потом нашли место, хотя и не там, где ей хотелось.