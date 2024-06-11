Певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Дочь 58-летнего артиста Софико рассказала на своей странице в социальной сети Instagram* о рождении сына.

«Добро пожаловать, Георгий Саввич», — написала она.

Малыш родился в понедельник в 12:58 минут. Это произошло в подмосковном клиническом госпитале Лапино.

Дочь артиста родила первенца от своего возлюбленного Саввы Байбакова, за которого вышла замуж в сентябре 2022 года.

От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия Меладзе родились три дочери: Инга, София и Арина. Во втором с Альбиной Джанабаевой появились еще трое детей. Младшей дочери артиста несколько месяцев назад исполнилось три года.

Ранее актер Владимир Вдовиченков также стал дедушкой. Он рассказал журналистам о появлении на свет внука Михаила.

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