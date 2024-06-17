Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке

Mash: певец Меладзе тайно вернулся в Россию ради выступления за 12 млн рублей

Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Артиста сняли на видео в ресторане грузинской кухни на Рублевке в Московской области. Он ужинал в компании двух мужчин.

По информации издания, причиной возвращения в страну мог стать корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей.

Ранее Mash писал, что Меладзе готов выступить в России в случае предоставления гарантий безопасности и полного соблюдения бытового райдера.

На днях певец впервые стал дедушкой. Его дочь Софико родила сына в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Это событие так же могло стать причиной приезда артиста.