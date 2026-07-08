«Решил посюсюкаться с ребенком». Директор Кашпировского опроверг информацию о его болезни

Информация об операции, которую перенес Анатолий Кашпировский из-за опухоли, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту 360.ru сообщил директор гипнотизера Сергей Рудых.

Утром в среду телеграм-канал Shot опубликовал сообщение о том, что Кашпировский перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

«Нет, это неправда. Никто его нигде на оперировал, никакой опухоли у него никто не обнаруживал», — заявил Рудых, добавив, что 86-летний гипнотизер отличается завидным здоровьем.

«В прошлом году у него родилась дочь. И он решил на какой-то период времени просто позаниматься семьей, посюсюкаться с ребенком. У него не было такой возможности из-за постоянных выступлений», — пояснил Рудых.

Ранее Рудых также опроверг информацию о том, что Кашпировский остался без денег и квартиры из-за жены. Он посоветовал не обращать внимания на слухи.