Решетова намекнула на свадьбу после скандала с разводом Алсу

Модель Решетова снялась в белом платье на фоне скандала с разводом певицы Алсу

Модель Анастасия Решетова снялась в белом платье на фоне скандала с ее причастностью к разводу певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Решетова надела белое шелковое платье с открытой спиной. Пользователи предположили, что таким образом модель намекнула на скорую свадьбу.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей — двух дочерей и сына.

Алсу намекнула, что именно Решетова стала разлучницей. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом. Певица добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но теперь лимит ее терпения исчерпан.

Кроме того, рэперу Тимати также предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой. У музыканта и модели есть общий сын Ратмир.

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