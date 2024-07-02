Тимати предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой

Разборки в семействе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова затронули и рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Пользователи Сети на фоне слухов об Анастасии Решетовой предложили музыканту пройти ДНК-тест, ведь у них с моделью общий сын, сообщил Пятый канал .

В конце весны стало известно о разводе Алсу и Абрамова. Сначала артистка не называла причины расставания, но позже появилась информация, что виной всему измена мужа с Решетовой.

После этого в Сети модель стали называть разлучницей, а музыканту посоветовали сделать ДНК-тест и выяснить, точно ли он биологический отец для Ратмира. Кроме того, юзеры вспомнили, что мать рэпера была против его отношений с моделью.

Один из пользователей посоветовал семье музыканта держать мальчика подальше от матери и этой грязи, так как он потом не отмоется. Другой комментатор признал, что мать рэпера была права, недолюбливая Решетову.

«Бабушка Симона, почему Тимати на ДНК-тест не намекнете? Сноха каким жуликом оказалась. ''Кормилица-хулиганка'' могла кем-то попутно еще эксплуатироваться», — написал еще один пользователь.

Ранее Алсу не стала церемониться, охарактеризовав модель как «девушку с низким социальным статусом». Позже для особо непонятливых певица пояснила, что имела в виду низкую социальную ответственность.