Решение по делу о наследстве Жириновского суд оставил без изменений

Мосгорсуд утвердил решение по иску родственниц Жириновского к его сыновьям

Московский городской суд оставил без изменений решение Преображенского районного суда, который ранее отказал наследникам основателя ЛДПР Владимира Жириновского в попытке оспорить договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный между политиком и его сестрой Любовью Жириновской. Согласно материалам дела, опубликованным официальным Telegram-каналом судов общей юрисдикции Москвы , истцы — родственницы политика Елена Листопадова и Наталья Соколова — пытались оспорить договор 2016 года.

Они утверждали, что на момент его подписания Жириновская не могла понимать значение своих действий или руководить ими, и настаивали на возврате квартиры в наследственную массу.

После смерти Владимира Жириновского требования были предъявлены его наследникам — Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсия.

Суд первой инстанции не нашел доказательств недееспособности Жириновской в момент заключения договора и отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, подтвердила выводы районного суда и оставила решение без изменения.

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что резиденцию Жириновского в районе Кузьминки якобы продают за 800 миллионов рублей. Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко опровергла эту информацию, заявив, что попытки связать с основателем партии ЛДПР никогда ему не принадлежавший особняк стали «переходом границ нравственности и морали».