Особняк Жириновского в Москве выставили на продажу

Mash: в Москве объявили о продаже резиденции Жириновского за 800 млн рублей

Резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского в Москве продают за 800 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Резиденция в районе Кузьминки состоит из комплекса зданий с зеленой крышей и ярко-оранжевым фасадом. Их общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Собственник арендовал участок до 2052 года. На его территории есть четыре корпуса по 500 «квадратов», собственный лес из голубых елей и парковка на 50 автомобилей. Также участок оснастили множеством камер.

В интерьере особняка преобладают массивная мебель в стиле девяностых и пестрые ковры. По данным канала, резиденция принадлежала совхозу имени Горького, владельцем которого являлась жена правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Ее арестовали летом 2024 года по статье о мошенничестве.

