«Переход границ морали». Дочь Жириновского ответила на слухи в СМИ об отце

Попытки связать с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским никогда ему не принадлежавший особняк стали «переходом границ нравственности и морали». Об этом kp.ru заявила его дочь — Анастасия Боцан-Харченко.

«Я не понимаю, причем тут Владимир Жириновский. Даже в новости крайне сомнительного источника написано, что собственники выставленной на продажу недвижимости — другие субъекты. Печально, что в погоне за инфоповодом СМИ переходят границы морали, не давая покоя душе усопшего», — сказала она.

Дочь политика добавила, что если один из собственников якобы близок с окружением Жириновского, то это не делает последнего владельцем резиденции.

Боцан-Харченко добавила, что декларации Жириновского неоднократно подтверждали данные о его имуществе. Тем более что депутаты обязаны отчитываться о доходах ежегодно, заключила она.

Telegram-канал Mash ранее заявил, что якобы резиденцию Жириновского в московском районе Кузьминки выставили на продажу за 800 миллионов рублей.