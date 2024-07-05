Рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело

Shot: рэперу Моргенштерну грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

Фото: РИА «Новости»

Против рэпера Алишера Моргенштерна* могут возбудить уголовное дело из-за наличия израильского паспорта, о котором он не уведомил МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы.

Таким образом, против Моргенштерна* могут возбудить дело по статье 330.2 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера из-за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за публикации материалов в социальных сетях без соответствующей маркировки.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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